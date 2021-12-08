Nevşehir'de yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edilecek - Son Dakika

Nevşehir'de suça karışan yabancı uyruklu şüpheli, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Afganistan uyruklu A.Y. hakkında, "tehdit" suçundan işlem yapıldı.
A.Y??????, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Kaynak: AA
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