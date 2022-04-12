Nevşehir'de yakalanan DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek - Son Dakika
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Nevşehir'de yakalanan DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek

12.04.2022 14:23
Nevşehir'de yakalanan DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek

Nevşehir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Nevşehir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapılan Suriye uyruklu şüpheli, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, şüpheliyi sınır dışı edilmesi için Ankara Geri Gönderme Merkezi'ne sevk etti.

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Terörle Mücadele Şubesi, Nevşehir, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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