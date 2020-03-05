Nevşehir'de yakalanan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir'de yakalanan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de yakalanan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

7 saat önce

Manisa'da kendisini polis olarak tanıttığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla aranan şüpheli Nevşehir'de yakalanarak tutuklandı.

Nevşehir'de yakalanan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı, System.String[]

Manisa'da kendisini polis olarak tanıttığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla aranan şüpheli Nevşehir'de yakalanarak tutuklandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Manisa'nın Salihli ilçesinde kendisini polis olarak tanıtıp vatandaşların yaklaşık 400 bin lirasını dolandırdığı öne sürülen K.T'nin kentteki otelde konakladığı istihbaratına ulaştı.


Otele düzenlenen operasyonda gözaltına alınan K.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


K.T, nöbetçi hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

Nevşehir, Manisa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:12 Kaynak: AA
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