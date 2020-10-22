Nevşehir'de yakalanan hırsızlık şüphelisinin Covid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Nevşehir'de yakalanan hırsızlık şüphelisinin Covid-19 testi pozitif çıktı
22.10.2020 14:08
NEVŞEHİR'de, hırsızlık suçundan aranırken polis tarafından yakalanan A.Ç.'nin (34) koronavirüs testi pozitif çıktı.
NEVŞEHİR'de, hırsızlık suçundan aranırken polis tarafından yakalanan A.Ç.'nin (34) koronavirüs testi pozitif çıktı. A.Ç., yurda yerleştirilerek karantinaya alındı.
Nevşehir'de polis ekiplerince, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Hırsızlık suçundan aranan A.Ç., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. A.Ç.'ye, hastalık semptomları nedeniyle koronavirüs testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan A.Ç., savcılık talimatı ile polis gözetiminde karantina yurduna yerleştirildi. A.Ç., karantina sürecinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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