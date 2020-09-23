Nevşehir'de yanan otomobil alev topuna döndü - Son Dakika

Nevşehir'de yanan otomobil alev topuna döndü

NEVŞEHİR'in Uçhisar beldesi yakınlarında Mustafa Çetin yönetimindeki 42 ZS 951 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yandı.

NEVŞEHİR'in Uçhisar beldesi yakınlarında Mustafa Çetin yönetimindeki 42 ZS 951 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yandı. Alev topuna dönen otomobili itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü. Olay, saat 19.30 sıralarında Nevşehir'in Uçhisar beldesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Çetin yönetimindeki 42 ZS 951 plakalı otomobilin motor kısmında başlayan yangında alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Otomobil sürücüsü Çetin, çevredekilerin yardımıyla yara almadan araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobili güçlükle söndürdü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Son Dakika

Kılıçdaroğlu, CHP'deki "Atatürk" kriziyle ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: Aynı kişiyi anlatıyorsunuz

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor

Amerikalı gazeteci Andre Vltchek'in sır ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika: Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 2 şüpheli tutuklandı

Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi

Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi

Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada

Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu