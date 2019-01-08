Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Yarın Okullar Tatil Edildi

Nevşehir'de Yarın Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

Nevşehir'de yağan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar 9 Ocak Çarşamba günü tatil edildi.

Nevşehir'de Yarın Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Nevşehir'de yağan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar 9 Ocak Çarşamba günü tatil edildi.

Nevşehir Valiliği tarafından 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Kar yağışının devam etmesi ve buzlanma beklentisi nedeniyle Nevşehir il genelinde 9 Ocak 2019 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:40 Kaynak: İHA

Çarşamba İlçesi, Kar, Nevşehir, Güncel
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