Nevşehir'de "Yaşam için kısa bir mola" uygulaması başladı - Son Dakika
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Nevşehir'de "Yaşam için kısa bir mola" uygulaması başladı

6 saat önce

Türkiye'de trafik kazalarını önleme planı konulu İçişleri Bakanlığı tarafından öncelikli olarak belirlenen 32 ilde "Yaşam için kısa bir mola" sloganıyla yaşam tüneli Nevşehir'de başladı.

Nevşehir'de

Türkiye'de trafik kazalarını önleme planı konulu İçişleri Bakanlığı tarafından öncelikli olarak belirlenen 32 ilde "Yaşam için kısa bir mola" sloganıyla yaşam tüneli Nevşehir'de başladı.


İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'deki kazaların en aza indirilmesi çalışması kapsamında bugün itibarıyla 32 ilde "Yaşam için kısa bir mola" sloganıyla yaşam tüneli uygulaması başladı. Yaşam tüneline davet edilen araç sürücülerine burada televizyon ekranından araç sürücülerinin trafikte yaptıkları hatalar anlatılırken yapılan o hatalar karşısında nasıl kazaların meydana geldiği anlatılıyor. Nevşehir'de ise bugün itibarıyla başlatılan bu uygulama kapsamında Nevşehir Valisi İlhami Aktaş tarafından araç sürücüleri trafik ekipleri tarafından yaşam tüneline alınmasının ardından bilgilendirme yapıldı.


Nevşehir Valisi İlhami Aktaş İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün burada Yaşam için kısa bir mola adı altında İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün uygulamasını başlatmış bulunuyoruz. Yaşam için kısa bir mola yol üzerinde tespit ettiğimiz sürücülerimizin ihlalleri ile ilgili özellikle emniyet kemeri, cep telefonu ve benzeri ihlalleri ile ilgili çadırımıza kendilerini bir iki dakikalığına davet edip araçtan inmeden çadır içerisinde bulunan televizyon aracılığıyla yaptıkları ihlalin doğurabileceği sonuçları kendilerine ve arabadaki diğer yolculara göstermektir. Amacımız can ve mal güvenliğini korumak. Ülkemizin en büyük sıkıntılarından olan trafik kazalarını en aza indirmek amacındayız. Tüm Türkiye'de bu uygulama kullanacak. Bu uygulama Nevşehir'de bugün itibarıyla başladı. Araç içerisinde aileleri, yolcuları bu konuda bilinçlendirmiş olacağız" şeklinde konuştu.


Nevşehir'de başlatılan yaşam tüneli projesine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol da katıldı. - NEVŞEHİR

İlhami Aktaş, Nevşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:33 Kaynak: İHA
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