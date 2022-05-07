Nevşehir'de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

07.05.2022 15:34
Nevşehir'de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

Nevşehir'de, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması gerçekleştirildi.

Nevşehir'de, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması gerçekleştirildi.

Etkinlik, Nevşehir Valisi inci Sezer Becel'in katılımıyla Uçhisar beldesindeki Haydar Çankaya İlkokulu önünde ve kent merkezindeki Atatürk Caddesi'nde yapıldı.

Sürücülere emniyet kemeri kullanmaları ve yaya geçitlerinde dikkatli olmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Becel, kurallar konusunda yayaları da uyardı.

Becel, trafikteki sürücü ve yayalara broşür de dağıttı.

YORUMLAR
500
NEVESOB Başkanı Pınarbaşı, göreve yeniden seçildi NEVESOB Başkanı Pınarbaşı, göreve yeniden seçildi Manisa'da trafik haftası farkındalık etkinliği Manisa'da trafik haftası farkındalık etkinliği

Atatürk Caddesi, Trafik Haftası, Nevşehir, Becel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:21 NASA evrenin gizemli sesini kaydedip, yayınladı: İşte Perseus karadeliğinin sesi
15:06 Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen Mika Raun takipçilerine isyan etti: Ay yeter ya
15:03 İç çamaşırsız hırka giyen Aslı Bekiroğlu, kıyafetine aldırış etmeden zıplaya zıplaya dans etti
14:36 Aleyna Tilki yaptığı twerkle yine gündem oldu
14:36 İmamoğlu özür dilediği açıklamasında Murat Ongun'a da "sus" dedi: Tek muhatap benim!
14:27 Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Umarım Fenerbahçelilerin hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez
14:09 İngiltere'den vatandaşlarına Türkiye'ye yönelik sağlık turizmi uyarısı: 17 İngiliz öldü
14:04 Taliban kadınlara yeniden burka zorunluluğu getirdi: Karara uymayanların baba ya da eşlerine ceza
13:49 Chrishell Stause ve kız arkadaşı dudak dudağa
13:48 Ukrayna resmi olarak şikayetçi olmuştu: Eşi Ukrayna'yı dolandırmakla suçlanan Hande Fırat sildiği tweetinde kime FETÖ'cü, Hak Yol'cu dedi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 15:40:16. #1.11#
SON DAKİKA: Nevşehir'de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement