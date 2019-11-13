Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de yayalara yol vermeyen 49 araca ceza yazıldı
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de yayalara yol vermeyen 49 araca ceza yazıldı - Son Dakika

Nevşehir'de yayalara yol vermeyen 49 araca ceza yazıldı

7 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafikte yaya önceliği bilinci oluşturulmasına yönelik uygulama yapıldı.

Nevşehir'de yayalara yol vermeyen 49 araca ceza yazıldı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafikte yaya önceliği bilinci oluşturulmasına yönelik uygulama yapıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya ve okul geçitlerinde uygulama yapıldı. Yapılan denetimlerde 223 araç kontrol edilirken yayalara yol vermeyen 49 araç ve sürücüne cezai işlem uygulandı. - NEVŞEHİR

Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:18 Kaynak: İHA
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