Nevşehir'de yeni bulunan tuz ocağında üretim başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir'de yeni bulunan tuz ocağında üretim başladı - Son Dakika

Nevşehir'de yeni bulunan tuz ocağında üretim başladı

7 saat önce

Nevşehir'de yeni bulunan tuz ocağında üretim başladıNevşehir'in Gülşehir ilçesinde Hacı Bektaş Veli Tuzlası Havzası içinde yeni bulunan 2,5 milyar ton rezerve sahip tuz ocağında kaya tuzu üretimine başlandı.

Nevşehir'de yeni bulunan tuz ocağında üretim başladı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Hacı Bektaş Veli Tuzlası Havzası içinde yeni bulunan 2,5 milyar ton rezerve sahip tuz ocağında kaya tuzu üretimine başlandı.

Nevşehir'e 27 kilometre uzaklıktaki Gülşehir ilçesinde 2019 yılı sonunda Hacı Bektaş Veli Tuzlası Havzası içinde bulunan ve '2023 Türkiye' adı verilen tuz ocağında çalışmalar başladı. Maden ocağı işletmecisi Suat Bilgin, Anadolu'da Selçuklular döneminden bu yana işletilen Hacıbektaş Veli Tuzlası Havzası'nda bir süre önce sona eren çalışmalarda görünür rezervi 2,5 milyar ton olarak belirlenen yeni bir ocağın bulunduğunu söyledi. Bilgin, toplam 340 hektarlık bir alanı kapsayan ocakta kaya tuzu üretimine başladıklarını ifade etti. Oyum çalışmaları 'köstebek' olarak isimlendirilen tünel kazıcı ile devam eden '2023 Türkiye' ocağındaki çalışmalarda günde 600 ton kaya tuzu üretiliyor. Bilgin, "Maden alanının iç bölümü 2 kilometre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindedir. Yüksekliği de 7 metre olacak. Maden Teknik Arama yetkilerince alanda yaklaşık 2 yıl süre ile etüt, sondaj ve karot sondaj çalışması yapıldı. Ocakta üretilen kaya tuzu madeni, dünya standartlarının da üzerinde bir saflığa sahip" diye konuştu.

Nevşehir'de yeni bulunan tuz ocağında üretim başladı

Hacı Bektaş Veli, Gülşehir, Nevşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yüz nakilli Recep Sert ile eşi Esma Sert, 6 yıllık evliliklerini noktalıyor
Yüz nakilli Recep Sert ile eşi Esma Sert'ten ayrılık kararı Ispanak fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'da 6 yapay zeka bilgisayarı bulunduğunu açıkladı

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 23:39:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir'de yeni bulunan tuz ocağında üretim başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]