Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de yeni doğanlar ve vefat edenler için fidan dikilecek
Son Dakika Güncel Nevşehir'de yeni doğanlar ve vefat edenler için fidan dikilecek - Son Dakika

Nevşehir'de yeni doğanlar ve vefat edenler için fidan dikilecek

6 saat önce

Nevşehir'de yeni doğanlar ve vefat edenler için oluşturulan Vefa Ormanı'na yeni fidanlar dikiliyor.

Nevşehir'de yeni doğanlar ve vefat edenler için fidan dikilecek, System.String[]

Nevşehir'de yeni doğanlar ve vefat edenler için oluşturulan Vefa Ormanı'na yeni fidanlar dikiliyor. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da katılacağı etkinlik 17 Kasım 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek.


Nevşehir'de yeni yeşil alanlar kazandırmak, topluma ağaç ve orman sevgisini aşılamak, fidan dikme alışkanlığı edinmek, çevre anlayışını geliştirmek amacıyla Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından başlatılan ve bu amaçla her yeni doğan ve vefat edenler için dikilen fidanlarla oluşturtulan Vefa Ormanı'nda 2. fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın yanı sıra yeni doğan bebekleri ve vefat eden yakınları adına fidan dikiminin yapılacağı ailelerin katılımı ile gerçekleştirilecek olan etkinlik 17 Kasım 2019 Pazar günü Saat 16.00'da başlayacak.


Nevşehir Kalesi yakınlarındaki Kahveci Dağı eteklerinde bulunan Vefa Ormanı'na ulaşım için Saat 15.30'dan itibaren Nevşehir Belediyesi önünden servisler kaldırılacak. - NEVŞEHİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti
Günlük burç yorumları 16 Kasım 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) Emlak, ilan, reklam ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksiti için son gün 29 Kasım Çarptığı yaralıyı "ekmek servisim var" diyerek bıraktı, vatandaşlar tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 19:21:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de yeni doğanlar ve vefat edenler için fidan dikilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]