Nevşehir'de yeni evli çift, balayı yaptıkları otel odasında ölü bulundu - Son Dakika
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Nevşehir'de yeni evli çift, balayı yaptıkları otel odasında ölü bulundu

14.03.2023 13:27
Nevşehir'de yeni evli çift, balayı yaptıkları otel odasında ölü bulundu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bir otelde balayı tatili yapan çift, ölü bulundu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bir otelde balayı tatili yapan çift, ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, otele hafta sonu giriş yapan çiftten haber alamayan görevliler, oda telefonunu aradı.

Telefona cevap alamayan otel çalışanları, kapıyı açtıklarında M.A. ve K.A'yı hareketsiz şekilde buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otele gelen ekipler, yeni evlenen çiftin yaşamlarını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazeleri, otopsi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Ortahisar, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de yeni evli çift, balayı yaptıkları otel odasında ölü bulundu - Son Dakika


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