Yeniden Refah Partilileri taşıyan otobüs, Ankara-Kayseri karayolunda şarampole devrildi: 17 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yeniden Refah Partilileri taşıyan otobüs, Ankara-Kayseri karayolunda şarampole devrildi: 17 kişi yaralandı

06.11.2022 21:57

Ankara'da yapılan 2'nci Olağan Genel Kurulu sonrası dönüş yolunda olan Yeniden Refah Partilileri taşıyan yolcu otobüsü, Ankara-Kayseri karayolu İlicek mevkisinde şarampole devrildi. Kazada 17 kişi yaralandı.

Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'da yapılan 2'nci Olağan Genel Kuruluna Kayseri'den katılanların taşındığı, Teyfik Aras yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, kongre sonrası dönüş yoluna geçti.

17 KİŞİ YARALANDI

Ankara-Kayseri karayolu İlicek mevkisi yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu otobüs şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 17 kişi yaralanırken, bölgeye çık sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANELERELERE KALDIRILDILAR

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi ve Kırşehir'in Mucur ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

ERBAKAN'DAN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan da geçmiş olsun mesajı yayımladı. Erbakan mesajında, "2. Olağan Büyük Kongremiz sonrası Kayseri'ye dönerken trafik kazası geçiren teşkilat mensuplarımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA
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