Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi ve Kırşehir 'in Mucur ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Refah Partisi, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yeniden Refah Partilileri taşıyan otobüs, Ankara-Kayseri karayolunda şarampole devrildi: 17 kişi yaralandı - Son Dakika

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