Yeniden Refah Partilileri taşıyan otobüs, Ankara-Kayseri karayolunda şarampole devrildi: 17 kişi yaralandı

Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'da yapılan 2'nci Olağan Genel Kuruluna Kayseri'den katılanların taşındığı, Teyfik Aras yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, kongre sonrası dönüş yoluna geçti.
Ankara-Kayseri karayolu İlicek mevkisi yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu otobüs şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 17 kişi yaralanırken, bölgeye çık sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi ve Kırşehir'in Mucur ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.
YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan da geçmiş olsun mesajı yayımladı. Erbakan mesajında, "2. Olağan Büyük Kongremiz sonrası Kayseri'ye dönerken trafik kazası geçiren teşkilat mensuplarımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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