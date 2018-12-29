Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Yılbaşı Tedbirleri Alındı

Nevşehir'de Yılbaşı Tedbirleri Alındı

53 dakika önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşların yılbaşını güven içerisinde karşılayabilmeleri için asayiş ve güvenlik tedbirleri artırıldı.

Nevşehir'de Yılbaşı Tedbirleri Alındı, System.String[]
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşların yılbaşını güven içerisinde karşılayabilmeleri için asayiş ve güvenlik tedbirleri artırıldı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların yeni yıl programlarını huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla, genel güvenlik ve asayişin temini, şehirlerarası-şehir içi yollarda trafik akımının diğer günlere oranla yoğunlaşacağı dikkate alınarak, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM'ler, otobüs, minibüs terminali, pazar yerleri ve umuma açık yerlerde, halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, eğlence yerleri, alışveriş merkezleri ve ana arterlerde kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı ve olması muhtemel yoğun trafik akışının düzenlenmesi için, kavşaklarda ve kritik görülen güzergahlarda kontrolleri artırdı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terminalde ve güzergah üzerinde yapılan denetimlerde, araçların takograf, kış lastiği, ışık, far donanımı ve benzeri teknik donanımları denetlenecek, eksiği tespit edilen araçların eksiklikleri tamamlanıncaya kadar çıkışlarına izin verilmeyecek, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanımına ilişkin kontrollerinin yapılacağı öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:56 Kaynak: İHA

Nevşehir, 3. Sayfa
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