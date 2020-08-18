Nevşehir'de YKS'de başarılı olan 250 öğrenciye bisiklet hediye edildi - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) kent merkezinde ilk 250 sırada yer alan öğrencilere bisiklet hediye etti.

Bisiklet dağıtımı için Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Başkan Arı, yoğun tempodan dolayı bir yılın hem aileler için hem de öğrenciler için çok zor geçtiğini söyledi.

Öğrencilerin sınav streslerini atmaları için böyle bir hediye düşündüklerini aktaran Arı, "Bundan sonraki hayatınızda ne olacağınıza siz karar vereceksiniz. Kendinizin kıymetini bilin. Kendinizi tamamen derse adayıp da yormayın. Sosyal hayatı, kültürel hayatı ve eğitim hayatını birlikte götürün." tavsiyelerinde bulundu.