Nevşehir'de yurda kaçak yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de yurda yasa dışı yollarla giren 4 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ???????polis ekipleri, Terminal Kavşağı'ndaki uygulama noktasında durdurulan bir araçta bulunan 4 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.

???????Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.