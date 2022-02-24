Nevşehir'de yurda kaçak yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika
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Nevşehir'de yurda kaçak yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı

24.02.2022 11:13
Nevşehir'de yurda kaçak yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı

Nevşehir'de yurda yasa dışı yollarla giren 4 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek.

Nevşehir'de yurda yasa dışı yollarla giren 4 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ???????polis ekipleri, Terminal Kavşağı'ndaki uygulama noktasında durdurulan bir araçta bulunan 4 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.

???????Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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Afganistan, Nevşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de yurda kaçak yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de yurda kaçak yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika
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