Nevşehir'de yurtta karantinada kalan vatandaşlar için konser düzenlendi - Son Dakika

Nevşehir'de yurtta karantinada kalan vatandaşlar için konser düzenlendi

NEVŞEHİR - Suudi Arabistan'dan Nevşehir'e getirilerek yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan vatandaşlar için Nevşehir Belediyesi tarafından konser düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında 2 Mayıs'ta Suudi Arabistan'dan kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla Nevşehir'e getirilen 169 kişi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Kapadokya Kız Öğrenci Yurdu'nda gözetim altında tutuluyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan yurtta kalan vatandaşlara moral için Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla Nevşehir Belediyesi tarafından moral konseri düzenlendi.

Özel olarak dizayn edilen üstü açık otobüs üzerinden, Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müzik Topluluğu sanatçıları tarafından verilen konser yaklaşık bir saat sürdü.

Konser sırasında seslendirilen şarkılara kaldıkların odaların pencerelerinden ellerinde Türk bayrakları ile dinleyen vatandaşlar, zaman zaman söyledikleri şarkılara eşlik ettikleri sanatçıları alkışladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ve yurt görevlilerinin de yurt bahçesinden katıldığı konser bitiminde karantinadaki vatandaşlar kaldıkları odaların pencerelerinden hep birlikte 'En Büyük Türkiye' ve 'Teşekkürler Nevşehir' şeklinde sloganlar atarak Nevşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür etti.