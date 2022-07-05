Alınan bilgiye göre, 52 yaşındaki S.B'yi telefonla arayıp kendini polis olarak tanıtan zanlı, kimlik bilgilerinin terör örgütü üyelerince ele geçirildiği bahanesiyle kadından bankadaki parasını vereceği hesaba havale etmesini istedi.

Kaynak: AA

Nevşehir, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de zabıtanın dikkati dolandırıcılığı engelledi - Son Dakika

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