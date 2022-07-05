Nevşehir'de zabıtanın dikkati dolandırıcılığı engelledi - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de zabıtanın dikkati dolandırıcılığı engelledi

05.07.2022 15:51
Nevşehir'de zabıtanın dikkati dolandırıcılığı engelledi

Nevşehir'de bir kadın, zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Nevşehir'de bir kadın, zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, 52 yaşındaki S.B'yi telefonla arayıp kendini polis olarak tanıtan zanlı, kimlik bilgilerinin terör örgütü üyelerince ele geçirildiği bahanesiyle kadından bankadaki parasını vereceği hesaba havale etmesini istedi.

S.B, hesabındaki 163 bin lirasını çekerek poşete koyup banka şubesinin önüne çıktı.

Elinde poşet dolusu parayla bekleyen kadının durumundan şüphelenen zabıta ekipleri, S.B'yi ikna ederek Zabıta Müdürlüğüne götürdü.

Durumun bildirilmesinin ardından Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri de Zabıta Müdürlüğüne gelerek kadınla görüştü.

Dolandırıcıların verdiği hesap numarasına para yatırması engellenen S.B, polis ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.

YORUMLAR
500
İnegöl'de Kurban Bayramı öncesi zabıtadan sıkı denetim İnegöl'de Kurban Bayramı öncesi zabıtadan sıkı denetim Huzurevi sakinleri, Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi'ni ziyaret etti Huzurevi sakinleri, Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi'ni ziyaret etti
Kaynak: AA

Nevşehir, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de zabıtanın dikkati dolandırıcılığı engelledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:50 Köpekbalığı saldırısında parçalara ayrılan kadının ölümünde cankurtaran ihmali olduğu ortaya çıktı
15:48 2 gündür kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki gencin cansız bedeni çocuklar tarafından bulundu
15:37 Silah sesini duyan genç kadın oğlunu başından vurulmuş halde buldu
15:28 Kadir Şeker'den kötü haber! Cezasında indirime giden mahkeme, tutukluluğuna yine devam kararı verdi
15:27 İkinci çocuğunu bekleyen Amine Gülşe'den Kapadokya'da karnı burnunda poz
15:21 Fransız sporcu Erzincan'da 600 metreden yarasa gibi uçtu! 200 kilometre hızla 1500 metre havada süzüldü
15:15 Paris sokaklarında lateks büstiyerle gezdi! Kıyafetin bir de göğüs kısmını görün
15:05 İbn-i Sina'nın buluşu halen şifa dağıtıyor! İşte kavun kabuğunun birbirinden etkili faydaları
15:00 Kılıçdaroğlu'ndan hükümete yakın 5 büyük şirket hakkında yeni iddia: 5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen pişman olur
14:39 Milli futbolcu Zeki Çelik, resmen İtalyan devi Roma'ya transfer oldu! Sözleşme 4 yıllık...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 15:58:17. #1.11#
SON DAKİKA: Nevşehir'de zabıtanın dikkati dolandırıcılığı engelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement