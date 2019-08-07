Nevşehir'de zincirleme kaza: 10 yaralı
1 saat önce
Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Nevşehir Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:00 Kaynak: İHA
'in Avanos
ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Avanos ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen 50 SF 454 plakalı otomobile arkadan gelen 31 K 5677 plakalı tır hızla çarptı. Tırın çarptığı otomobil ise önünde bulunan araçlara çarparak dururken kazaya karışan 5 araçta 10 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken kazada yaralananlara sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis
kazayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
Kahreden haber! Balayı dönüşü meydana gelen kazada gelin öldü, damat yaralandı Ekrem İmamoğlu, "Sana oy vermem" diyen teyzeyi ziyaret edince kahkaha tufanı koptu Türkiye'nin tepkisine rağmen Doğu Akdeniz'deki doğal gaz için aynı masada toplandılar İBB'de mülteci masası kuruluyor