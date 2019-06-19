Son Dakika Haberleri: Nevşehir'deki asayiş olayları
Son Dakika Güncel Haber

Nevşehir'deki asayiş olayları

20 dakika önce

Nevşehir'de polis kaçak tütün ve makaron ele geçirdi.

Nevşehir'deki asayiş olayları, System.String[]
Nevşehir'de polis kaçak tütün ve makaron ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yürüttükleri istihbari çalışma neticesinde operasyon gerçekleştirdi.
M.Ö'nün aracında yapılan aramada, yaklaşık 40 kilogram kıyılmış kaçak tütün ile 2 bin 200 adet makaron bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. hakkında, "4733 sayılı tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanuna muhalefet etmek" suçundan adli işlem yapıldı.
Aranan 2 şüpheli yakalandı
Avanos ilçesinde, polisin firari sanıklarına yönelik çalışmasında yakalanan iki kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adli makamlarca haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Yapılan istihbari çalışma neticesinde bulundukları yerler tespit edilen "Mala zarar verme" suçundan aranan Ö.Ş. ile "Dolandırıcılık" suçundan aranmaktan olan K.A. yakalandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Nevşehir E-Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:21 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Nevşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evlat katili baba, bilgisayar başında fazla vakit geçiren oğlunu öldürdü 15 kişiyle girdiği çömlek üretiminde 12 ülkeye ihracat yapar hale geldi Sel felaketinin ardından Soylu ve Pakdemirli, Araklı-Bayburt kara yolunda inceleme yaptı AK Parti'den Küçükkaya'ya: Tarafsız olduğunuzdan değil, İmamoğlu'na destek verdiğiniz için sizi seçtik

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 14:41:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'deki asayiş olayları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]