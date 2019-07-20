Son Dakika Haberleri: Nevşehir'deki cinsel istismar olayına yayın yasağı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Nevşehir'deki cinsel istismar olayına yayın yasağı

31 dakika önce

NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir'de yaşanan cinsel istismar olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı yayın yasağı getirdi.

Nevşehir'deki cinsel istismar olayına yayın yasağı, System.String[]
NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir'de yaşanan cinsel istismar olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı yayın yasağı getirdi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Şüpheli H.E.G.'nin üzerine atılı fiil yönden 5187 Sayılı Basın Yasa'sında belirtilen yayın yasağı koşullarının oluştuğu anlaşıldığından, soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasının 5182 sayılı kanunun 3/2 maddesi uyarınca yasaklanmasına karar verildi" denildi. - NEVŞEHİR
Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Motosikletli maganda tehlikeli gösterisini sosyal medyada yayınladı Black Mirror dizisi Çeşme'de gerçek oldu! Instagram profiline bakmadan içeriye almıyorlar Oyuncu Demet Özdemir, kırmızı mini eteğiyle kalça dansı yaptı Atatürk'ün 89 yıl önceki görüntüleri yeniden gündem oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 20:28:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'deki cinsel istismar olayına yayın yasağı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]