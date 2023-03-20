Dün akşam saatlerinde Terminal Kavşağı'nda meydana gelen kazada Mehmet Taşören, idaresindeki 50 AAD 839 plakalı otomobili ile terminal istikametine döndüğü sırada Aksaray istikametinden gelen 68 AAP 4435 plakalı AFAD gönüllülerini taşıyan minibüsle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Taşören olay yerinde hayatını kaybederken, AFAD aracında bulunan şoför ve 7 AFAD gönüllüsü ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza, saniye saniye çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay yerinden kareler;
Son Dakika › 3. Sayfa › AFAD aracı, Şahin marka otomobili kağıt gibi ikiye ayırdı! Vahim kaza kamerada - Son Dakika