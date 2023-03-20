AFAD aracı, Şahin marka otomobili kağıt gibi ikiye ayırdı! Vahim kaza kamerada - Son Dakika
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AFAD aracı, Şahin marka otomobili kağıt gibi ikiye ayırdı! Vahim kaza kamerada

20.03.2023 11:07

Aksaray'dan deprem bölgesine gitmekte olan AFAD'a ait servis aracı, Nevşehir'de bir otomobil ile çarpıştı. Şahin marka otomobilin ikiye bölündüğü, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 AFAD gönüllüsünün de yaralandığı kaza anı anbean kameralara yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Terminal Kavşağı'nda meydana gelen kazada Mehmet Taşören, idaresindeki 50 AAD 839 plakalı otomobili ile terminal istikametine döndüğü sırada Aksaray istikametinden gelen 68 AAP 4435 plakalı AFAD gönüllülerini taşıyan minibüsle çarpıştı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Taşören olay yerinde hayatını kaybederken, AFAD aracında bulunan şoför ve 7 AFAD gönüllüsü ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza, saniye saniye çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay yerinden kareler;

AFAD aracı, otomobil ile çarpıştı! Feci kaza anbean kamerada
AFAD aracı, otomobil ile çarpıştı! Feci kaza anbean kamerada
AFAD aracı, otomobil ile çarpıştı! Feci kaza anbean kamerada
Kaynak: İHA
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AFAD aracı, Şahin marka otomobili ortadan ikiye böldü! Feci kaza saniye saniye kamerada AFAD aracı, Şahin marka otomobili ortadan ikiye böldü! Feci kaza saniye saniye kamerada Nevşehir'deki feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı Nevşehir'deki feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Nevşehir, Aksaray, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa AFAD aracı, Şahin marka otomobili kağıt gibi ikiye ayırdı! Vahim kaza kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFAD aracı, Şahin marka otomobili kağıt gibi ikiye ayırdı! Vahim kaza kamerada - Son Dakika
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