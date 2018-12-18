Son Dakika Haberleri: Nevşehir'deki Fetö Operasyonu

Nevşehir'deki Fetö Operasyonu

4 saat önce

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 öğretim üyesinden biri tutuklandı.

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Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 öğretim üyesinden biri tutuklandı.


Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim üyeleri M.Z.K, M.Ç. ve S.G.D. ile daha önce görevden ihraç edilen T.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:45 Kaynak: AA

Nevşehir, Güncel
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