Nevşehir'deki kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi
1 saat önce
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi.
Nevşehir Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:05 Kaynak: İHA
'in Acıgöl
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi. Edinilen bilgiye göre, Acıgöl- Gülşehir
karayolunda meydana gelen trafik kazasında 50 AG 452 plakalı tır ile çarpışan işçilerin bulunduğu 50 ZB 455 plakalı minibüs tarlaya uçtu. 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin ise yaralandığı feci kazada Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan bir yaralının daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 7'ye yükseldi. Kazada yaralanan Arif A., Melek S., Mustafa K. ve yabancı uyruklu 3 kişinin tedavilerinin ise devam ettiği ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
(İHA)
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