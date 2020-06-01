Nevşehir'deki silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tartıştıkları kişiyi tüfekle vurarak yaralayan 3 şüpheli tutuklandı.
Kavaklıönü Mahallesi Namık Kemal Sokak'ta aralarında önceden husumet bulunan kişiler tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle T.Ö, tüfekle A.A'ya ateş ederek yaraladı.
Olay yerinden kaçan T.Ö. ile yanındaki Y.Ö. ve S.D. polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece, "Kasten yaralama ve yaralamaya teşebbüs" suçundan tutuklandı.