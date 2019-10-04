Son Dakika Haberleri: Nevşehir'deki STK'lardan Vali Aktaş'a destek
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Nevşehir'deki STK'lardan Vali Aktaş'a destek

1 saat önce

Nevşehir'de, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'a desteklerini açıkladı.

Nevşehir'deki STK'lardan Vali Aktaş'a destek, System.String[]

Nevşehir'de, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'a desteklerini açıkladı.


Valilik binası önünde bir araya gelen grup adına açıklamada bulunan Mustafa Özdemir, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın önceki gün TBMM kürsüsünden Vali Aktaş ile ilgili yaptığı açıklamayı doğru bulmadıklarını belirtti.


Özdemir, şunları kaydetti:


"Meclis kürsüsünden Nevşehir'in bir milletvekili tarafından yapılan açıklama Nevşehirli hemşerilerimizi derinden üzmüştür. Sayın valimiz, atandığı günden beri, mütevaziliği, çalışkanlığı, gayreti ve devlet adamlığı noktasında Nevşehirlilerin gönlünde önemli bir yer edinmiştir. Sayın valimizin, meclis kürsüsünde siyasetin konusu olmasını doğru bulmadığımızı ifade etmek isteriz. Siyasetçilerin rakiplerinin yine siyasetçiler olduğunu hatırlatmak isteriz."

İlhami Aktaş, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:50 Kaynak: AA
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