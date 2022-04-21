Nevşehir'deki sulama göletinde ceset bulundu - Son Dakika
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Nevşehir'deki sulama göletinde ceset bulundu

21.04.2022 23:55
Nevşehir'deki sulama göletinde ceset bulundu

Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Doyduk köyündeki sulama göletinde erkek cesedi bulundu.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Doyduk köyündeki sulama göletinde erkek cesedi bulundu.

Doyduk Köyü çevresinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Doyduk Sulama Göleti'nin yüzeyinde ceset olduğunu fark etti.

Yapılan çalışmayla kıyıya getirilen cesedin kimliğini araştıran jandarma, cesedin Kırşehir'in Mucur ilçesinde yaşayan ve kendisinden dünden beri haber alınamayan M.K'ye ait olduğunu belirledi.

Ceset otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Jandarma, Nevşehir, Kozaklı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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