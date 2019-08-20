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Nevşehir'deki trafik kazası

3 dakika önce

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından gözaltına alınan tır şoförü cezaevine gönderildi.

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Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından gözaltına alınan tır şoförü cezaevine gönderildi.

Meydana gelen trafik kazasının ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Ferhat Karaman'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Karaman, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Dün, tarım işçilerini taşıyan Musa Altınok idaresindeki 50 ZB 455 plakalı minibüsün, Acıgöl-Gülşehir kara yolunda Ferhat Karaman yönetimindeki 50 AG 452 plakalı tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.
Nevşehir, Acıgöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:46 Kaynak: AA
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