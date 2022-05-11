Nevşehir'deki vahşetin sırrı çözülüyor - Son Dakika
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Nevşehir'deki vahşetin sırrı çözülüyor

11.05.2022 10:20

Nevşehir'deki vahşetin sırrı çözülüyor Nevşehir'de toprağa gömülü halde bulunan erkek cesediyle ilgili başlatılan soruşturma sürerken, bulunan cenazenin kayıp olarak aranan bir kişiye ait olduğu üzerinde duruluyor.

Nevşehir'deki vahşetin sırrı çözülüyor

NEVŞEHİR - Nevşehir'de toprağa gömülü halde bulunan erkek cesediyle ilgili başlatılan soruşturma sürerken, bulunan cenazenin kayıp olarak aranan bir kişiye ait olduğu üzerinde duruluyor.

Olay, geçtiğimiz hafta Nevşehir'in merkez Göre Kasabası'nda meydana geldi. İddiaya göre, yakın bir tarihte ceza evinden çıkan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan Ümit O.'nun yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. Polis Ümit O.'nun bulunması için çalışma yaparken, G.S. isimli bayan polise işlenen bir cinayet ile ilgili bilgi verdi. Soruşturmayı derinleştiren Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gökhan G.'yi ve cesedin gömülmesine yardım ettiği belirtilen kayınpederi M.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Gökhan G. ve Metin D.'nin Antalya'da bir yakınının düğününde olduğunu tespit eden ekipler, Antalya Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği yaparak Gökhan G. ve Metin D.'yi burada yakaladı.

Nevşehir'e getirilen cinayet şüphelisi Metin D., Göre Kasabası Kayalık Mevkii'nde cesedi gömdüğü yeri polis ekiplerine gösterdi. Cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan kazıda kol ve bacakları koparılmış bir erkek cesedi bulundu. Aynı çukurda yapılan aramada cesede ait olan kol ve bacaklarına da ulaşıldı. Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimlik tespiti yapılabilmesi için DNA örneğinin Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. Gözaltına alınan G.G., M.D. ve cinayeti ihbar ettiği iddia edilen G.S. ise, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nevşehir'deki vahşetin sırrı çözülüyor
Nevşehir'deki vahşetin sırrı çözülüyor
Nevşehir'deki vahşetin sırrı çözülüyor
Nevşehir'deki vahşetin sırrı çözülüyor
Nevşehir'deki vahşetin sırrı çözülüyor
Nevşehir'deki vahşetin sırrı çözülüyor

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'deki vahşetin sırrı çözülüyor - Son Dakika


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