Nevşehir'deki yaşlıların alışverişini belediye görevlileri yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir'deki yaşlıların alışverişini belediye görevlileri yapıyor - Son Dakika

Nevşehir'deki yaşlıların alışverişini belediye görevlileri yapıyor

6 saat önce

Nevşehir'de evlerinden çıkmak istemeyen yaşlı, kronik hasta ve engellilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için belediye bünyesinde bir ekip oluşturuldu.

Nevşehir'deki yaşlıların alışverişini belediye görevlileri yapıyor, System.String[]

Nevşehir'de evlerinden çıkmak istemeyen yaşlı, kronik hasta ve engellilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için belediye bünyesinde bir ekip oluşturuldu. Nevşehir Belediyesi'ne telefonla ulaşan yaşlı, engelli ve kronik hastaların zorunlu ihtiyaçları için alışverişleri Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılıyor.


Emek Mahallesinde ikamet eden 66 yaşındaki Ayşe Başbuğ yaşlı ve engelli olmasından dolayı Nevşehir Belediyesi Turkuaz masayı arayarak ihtiyaçlarını iletti. Turkuaz masa ekipleri tarafından Zabıta Müdürlüğüne Ayşe Başbuğ'un adresi iletilerek ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda bilgilendirme yapıldı. Zabıta ekipleri Ayşe Başbuğ'un evine ulaşarak önce ihtiyaç listesini aldı. Daha sonra en yakın markete giden zabıta ekipleri Başbuğ'un ihtiyaçlarını alarak kendisine teslim etti.


Nevşehir Belediyesi tarafından ihtiyaçlarının marketten alışveriş yapılarak getirilmesinden dolayı son derede mutlu olduğunu ifade eden Ayşe Başbuğ, " Bana bu bilgilendirmeyi oğlum söyledi. Anne her yerde hizmet varmış dedi. Bir de yalnız olduğum için çok hoşuma gitti. Hatta bugün denemek için aradım. Ben dürüst konuşuyorum. Ama Allah razı olsun bin kere. Çok mutlu oldum, çok sevindim. Bu uygulamadan çok memnunum. Yine diyorum ben denemeye aradım. Sahte değilmiş gerçekmiş. Çok iyi" dedi.


Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli Zeki Tükel'de açıklamasında, "Zabıta ekiplerinin görevleri doğumdan ölüme kadar devam eder. Zabıtalar kimsesizlerin kimsesi olur. Mağdur kişilere her konuda yardımcı olur. Korona virüsünden dolayı yaşlıların sokağa çıkmaması hususunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi oldu. Bundan dolayı da Nevşehir'de yaşlılarımız dışarı çıkmıyor. Bu doğrultu da Belediye Başkanımız Rasim Arı'da bu konuda adım attı. Yaşlı vatandaşlarımıza alışverişlerinde yardımcı olunması gerektiğini söyledi. Bizde elimizden gelen yardımı gösteriyoruz. Böyle talepler de yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Zabıta Müdürlüğü, Alparslan Türkeş, Nevşehir, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:31 Kaynak: İHA

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