Nevşehir'den 1 Vali Yardımcısı giderken 1 Vali Yardımcısı atandı - Son Dakika

Nevşehir'den 1 Vali Yardımcısı giderken 1 Vali Yardımcısı atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Nevşehir'e 1 Vali Yardımcısı atanırken 1 Vali Yardımcısı da Antalya Vali Yardımcılığına atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Nevşehir'e 1 Vali Yardımcısı atanırken 1 Vali Yardımcısı da Antalya Vali Yardımcılığına atandı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi sonrasında Nevşehir Vali Yardımcısı Aydın Abak, Antalya Vali Yardımcılığına atanırken Batman Vali Yardımcısı Kağan Mekan Çeviren'de Nevşehir Vali Yardımcılığına atandı.

Atama Kararnamesi ile birlikte Nevşehir Valiliği Hukuk Müşaviri görevinde bulunan Şaban Erdoğan'da Ankara Vali Yardımcısı olarak atandı. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nevşehir'den 1 Vali Yardımcısı giderken 1 Vali Yardımcısı atandı - Son Dakika

Son Dakika

09:50 Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu? 09:29 Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti 09:24 Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti 09:19 Erdoğan, "Ayasofya açıldı, erken seçim var" tartışmalarına noktayı koydu 09:13 Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti 09:11 Koronavirüs nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı arttı 09:09 Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi 08:38 Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu 08:34 Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi 07:41 Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü 06:43 Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü 04:59 427 mülki idare amirinin görev yeri değişti 00:42 Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu 23:36 Demet Akalın'ın derin göğüs dekolteli mayolu pozu göz kamaştırdı 21:30 Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
09:50
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
09:29
Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti
09:24
Erdoğan, "Ayasofya açıldı, erken seçim var" tartışmalarına noktayı koydu
09:19
Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti
09:13
Koronavirüs nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı arttı
09:11
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
09:09
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
08:38
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
08:34
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
07:41
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