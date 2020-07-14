Nevşehir'den 1 Vali Yardımcısı giderken 1 Vali Yardımcısı atandı - Son Dakika

Atama Kararnamesi ile birlikte Nevşehir Valiliği Hukuk Müşaviri görevinde bulunan Şaban Erdoğan'da Ankara Vali Yardımcısı olarak atandı. - NEVŞEHİR

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Nevşehir 'e 1 Vali Yardımcısı atanırken 1 Vali Yardımcısı da Antalya Vali Yardımcılığına atandı.

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