Nevşehir'den bir grup sporcu, Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine koşuyor - Son Dakika

Nevşehir'den bir grup sporcu, Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine koşuyor

Nevşehir'de, bir grup sporcu, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Çukurkuyu beldesindeki kabrine ulaşmak üzere koşmaya başladı.

Nevşehir'de, bir grup sporcu, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Çukurkuyu beldesindeki kabrine ulaşmak üzere koşmaya başladı.

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Nevşehir'de düzenlenen etkinlikte, "Kapadokya Koşu Kaplanları" adlı grup üyeleri Belediye binası önünde bir araya geldi.


Burada edilen duanın ardından sporcular, Vali İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve vatandaşlar tarafından Niğde'ye uğurlandı.


Vali Becel, gazetecilere, Ömer Halisdemir'in 15 Temmuz ile özdeşleşen kahramanlardan olduğunu belirterek, "Kapadokya Koşu Kaplanları, Ömer Halisdemir'in kabrine kadar koşacak. Hain darbe girişimini bu şekilde kınayacaklar. Bayrağımıza ve milletimize sahip çıkıldığını gösterecekler." dedi.


Belediye Başkanı Arı ise Türk milletinin 15 Temmuz'dan çıkardığı derslerle geleceğe daha emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.


Etkinliğin, o geceyi ve o gecenin kahramanlarından Halisdemir'i anmak için düzenlendiğini ifade eden Arı, ekibin koşarak ulaşacağı Çukurkuyu beldesinde dua edeceğini dile getirdi.

Koşu, Becel'in işaretiyle başladı.

Ömer Halisdemir, Nevşehir, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 06:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'den bir grup sporcu, Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine koşuyor - Son Dakika
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