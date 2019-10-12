Nevşehir'den, harekât paylaşımı yapan gurbetçi futbolcuya transfer teklifi

ALMANYA'da, Instagram hesabında Barış Pınarı Harekatı'na destek vermesi nedeniyle kulübü ve taraftarlarının tepkisiyle karşılaşan Bundesliga 2 takımlarından St. Pauli forması giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'e, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan davet geldi. Başkan Arı, futbolcuya Nevşehir Belediyespor'a transfer olması teklifinde bulundu.

Bundesliga 2 takımlarından St. Pauli forması giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından Barış Pınarı Harekatı paylaşımında bulunurken "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız, dualarımız sizinle" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım üzerine Enver Cenk Şahin'in kulübü St. Pauli, resmi internet sitesinden açıklamada bulundu. Alman kulübünden yapılan açıklamada, "St. Pauli, bu tarz paylaşımlardan uzak durmaktadır. Böyle şeyler, bizim kulübümüzün değerleriyle örtüşmüyor. Kulüp olarak futbolcuyla görüşüyoruz. Görüşmeler bitene kadar başka açıklama yapmayacağız. Biz savaşı istemeyen bir kulübüz. Asla savaşmayın" denildi. St. Pauli taraftar grubu da yazılı açıklama yaparak futbolcuya tepki gösterdi.

'SENİ ARAMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ'

Bosna Hersek'te ziyaretlerde bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak gurbetçi futbolcuyu Nevşehir'e davet etti. Enver Cenk Şahin'e transfer teklifinde bulunan Başkan Arı, şunları kaydetti: