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Nevşehir'den İmamoğlu'na 'serumlu' gönderme - Son Dakika

Nevşehir'den İmamoğlu'na 'serumlu' gönderme

27.01.2022 09:44

Nevşehir'den İmamoğlu'na 'serumlu' gönderme AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz;"Ekiplerimiz balık yemek yerine, serum yiyerek 48 saattir görevinin başında" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir balıkçı restoranında görüntülenmesine bir tepki gösteren...

Nevşehir'den İmamoğlu'na 'serumlu' gönderme

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz;"Ekiplerimiz balık yemek yerine, serum yiyerek 48 saattir görevinin başında"

NEVŞEHİR - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir balıkçı restoranında görüntülenmesine bir tepki gösteren AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, "Nevşehir'de ekiplerimiz balık yemek yerine, serum yiyerek 48 saattir görevinin başında" dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru ve İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ile beraber İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi. Açıkgöz ve beraberindeki heyet karla mücadelenin yapıldığı Köçektaş Köyüne giderken yolda mahsur kalan bir bayana da yardım etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücünün aracını iten Açıkgöz, sürücünün yoluna devam etmesini sağladı. Burada açıklama yapan Açıkgöz "Vatandaş yolda kalmasın. Türkiye Cumhuriyeti kimseyi asla yolda bırakmaz" dedi.

Karla mücadelenin yoğun yapıldığı Köçektaş Köyüne ulaşan AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve beraberindeki heyet, burada karla mücadele yapan ekibe meyve ikramında bulundu. Açıkgöz, karla mücadele ekiplerinin, balık yerine serum yiyerek 48 saat karla mücadele ettiğini söyleyerek, "Köçektaş köyündeyiz. Bugün bir besicimizin mandırasına ulaşmasını engelleyen kardan dolayı sütlerini üç gündür ulaştıramıyordu. Allaha hamdolsun Özel İdare ekiplerimiz köye gelerek tam 1 metre karı aşarak mandıraya ulaştılar. Bu kardeşlerimizde bazıları gibi balıkçıya gidip yemek yiyemediler. Bu kardeşlerimiz uykusuzluğu gidermek için dün gece serum yiyerek kesintisiz 48 saattir çalışıyorlar. Bazıları gibi gidip balıkçıda balık yemediler, ama gidip serum yediler ayakta kalabilmek için. Ben bütün ekibi tebrik ediyorum. Gerçekten hem Ak Parti belediye başkanlarımızı hem de Cumhur İttifakı belediye başkanlarımızı hem de özel idaremizin ekiplerini tebrik ediyorum. Gerçekten de olağanüstü, insanüstü bir çabayla, gayretle bütün köylerimizdeki mağduriyetleri giderdiler. Allaha hamd olsun bütün köy yolları açık ama şu tekrar söylüyorum, 48 saattir ayaktalar. Uykusuz, dinlenmeksizin, yemek yemeksizin, balıkçıya gitmeden gece gündüz çalışıyorlar" dedi.

"Büyükelçi ile yemek yemek önemli değil"

Tüm ekiplerin tek bir vatandaşın dahi mağdur olmaması için gece gündüz gayret gösterdiğini söyleyen Açıkgöz, "Arazide bir metreye yakın kar var. Bu arkadaşlarımız uyumadan gece gündüz çalıştılar. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Kimseyi yarı yolda koymaz. Hiçbir vatandaşını mağdur etmez. Allah devletimize güç kuvvet versin. Devletimizi daima payidar eylesin. Onlar bazıları gibi dinlenmek ve uyumak için yer aramıyorlar. Gece gündüz çalışıyorlar. Emek veriyorlar, tek bir vatandaşımız mağdur olmasın diye. Vatandaşa hizmet önemli. Büyük elçiler ile yemek yemek önemli değil ama bir vatandaşı mağdur etmemek için yemek yemiyorlar. Yemek yemeyi bırakın uykuya dahi fırsat vermediler. Ben hepsini tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Devletimiz daima payidar olsun" şekline konuştu.

Nevşehir'den İmamoğlu'na 'serumlu' gönderme
Nevşehir'den İmamoğlu'na 'serumlu' gönderme
Nevşehir'den İmamoğlu'na 'serumlu' gönderme
Nevşehir'den İmamoğlu'na 'serumlu' gönderme

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Nevşehir'den İmamoğlu'na 'serumlu' gönderme - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'den İmamoğlu'na 'serumlu' gönderme - Son Dakika
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