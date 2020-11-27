Nevşehir'den İzmir'deki depremzedelere yardım - Son Dakika

??????? Nevşehir Valiliği tarafından düzenlenen kampanya kapsamında, İzmir'deki depremzedelere ulaştırılacak ev eşyayarını taşıyan tır yola çıktı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, depremzedelere destek için başlatılan kampanya çerçevesinde, hayırsever bir iş insanı, kanepe bağışında bulundu.

Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tıra yüklenen 70 kanepe, İzmir Valiliği Sosyal Destek Noktasına sevk edildi.

Açıklamada, önümüzdeki günlerde de bölgeye ev eşyası ve çeşitli yardım malzemelerinin gönderilmesi için hazırlık yapıldığı kaydedildi.