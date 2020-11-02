Nevşehir'den İzmir'e bir tır gıda yardımı gönderildi - Son Dakika

Nevşehir'den İzmir'e bir tır gıda yardımı gönderildi

02.11.2020 13:56

- Nevşehir'den İzmir'e bir tır gıda yardımı gönderildi İzmir'de geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrasında Nevşehir Valiliği tarafından 1 tır gıda yardımı dualar eşliğinde bölgeye gönderildi.

- Nevşehir'den İzmir'e bir tır gıda yardımı gönderildi

NEVŞEHİR - İzmir'de geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrasında Nevşehir Valiliği tarafından 1 tır gıda yardımı dualar eşliğinde bölgeye gönderildi.

Nevşehir Valiliği öncülüğünde Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Kızılay tarafından hazırlanan 1 tır gıda kolisi ve hijyen kiti Nevşehir Valiliği önünde düzenlenen program sonrasında dualar eşliğinde İzmir'e gönderildi.

Nevşehir İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya tarafından edilen dua sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, "Bugün burada katılımlı olarak Ticaret ve Sanayi Odamızın, Ticaret Borsamızın, Kızılay'ımızın ve Nevşehir Belediyemizin, STK'ların desteği ile İzmir'deki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösterme gayesiyle yardım malzemesi gönderiyoruz" dedi. Vali Becel, "Cuma günü İzmir'de vuku bulan deprem sonrasında ülke olarak sarsıldık. Yüreklerimiz yandı. 83 vatandaşımızı kaybettin. 200'ün üzerinde vatandaşımızın da tedavileri devam ediyor. Halen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu yeniden hatırladık. Bugün burada katılımlı olarak Ticaret ve Sanayi Odamızın, Ticaret Borsamızın, Kızılay'ımızın ve Nevşehir Belediyemizin, STK'ların desteği ile İzmir'deki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösterme gayesiyle yardım malzemesi gönderiyoruz. Devletimiz ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün kurumları ile bölgede. Yapılması gereken hem arama kurtarma hem yardımlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz sadece dayanışma ruhunu göstermek, yanlarında olduğumuzu göstermek gayesiyle bugün burada yardım tırımızı gönderiyoruz. Yarın bir yardım tırımız daha gidecek. Ülkemize geçmiş olsun diliyorum. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum. Yardım etmek isteyen vatandaşlarımıza biz sosyal medya hesaplarımızda duyurusunu yaptık. Bakanlığımızın, AFAD'ın çağrısı olarak da çağrımızı yaptık. Kuru gıda ve battaniye çağrısında bulunduk. Yarım yapmak isteyen vatandaşlarımız 112'yi aramak suretiyle bize ulaşabilirler" diye konuştu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in açıklamasının ardından içerisinde gıda kolileri ve hijyen kiti olan tır İzmir'e yola çıktı.

Nevşehir Valiliği tarafından düzenlenen programa, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in yanı sıra AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, NTSO Başkanı Arif Parmaksız, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, daire müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Nevşehir'den İzmir'e bir tır gıda yardımı gönderildi
Nevşehir'den İzmir'e bir tır gıda yardımı gönderildi
Nevşehir'den İzmir'e bir tır gıda yardımı gönderildi
Nevşehir'den İzmir'e bir tır gıda yardımı gönderildi

Nevşehir, Deprem, İzmir, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nevşehir'den İzmir'e bir tır gıda yardımı gönderildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor Abdullah Avcı müjdeyi Serikli hayranı Ceylin Koca'ya verdi: Antalya'ya geliyorum Koronavirüsten hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu son yolcuğuna uğurlandı Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan minik Elif'e ilk müdahaleyi yapan paramedik: Beklediğimizden daha iyi çıktı Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş 3 ay önce babasını kaybeden Mehmet Yalçınkaya'dan duygulandıran paylaşım: Çok özlüyorum
Galatasaray, Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman ile anlaştı Galatasaray, Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman ile anlaştı         
14:13
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı         
12:43
Yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip, katletmişti! Cinayetin ardından kahvehaneye gidip çay içtiği ortaya çıktı Yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip, katletmişti! Cinayetin ardından kahvehaneye gidip çay içtiği ortaya çıktı         
12:32
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım         
12:06
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi         
11:29
Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı         
11:04
Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim         
10:17
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi         
10:08
Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor         
09:47
Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı         
09:02
Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu         
09:01
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Çocuk gelin düğünü, polis baskınıyla karakolda sonlandı Çocuk gelin düğünü, polis baskınıyla karakolda sonlandı         
00:21
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 14:28:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir'den İzmir'e bir tır gıda yardımı gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei