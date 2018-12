Nevşehir'den Kısa Kısa

Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından "Yemen'e umut ol" adlı yardım kampanyası düzenlendi.

Derinkuyu Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, yardım kampanyası çerçevesinde ilçedeki kamu kurumları ve okullardan 21 bin lira para toplandığını ve AFAD'ın ilgili hesabına yatırıldığını belirtti.



Yeşilyurt, "Nüfusunun yüzde 75'i acil insani yardıma muhtaç olan Yemen'de Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre her 10 dakikada bir çocuk ölüyor. Açlık krizine ek olarak ülke dünyanın en büyük kolera salgını ile yüzleşmektedir. Bu sebeple İçişleri Bakanlığımız tarafından yardım kampanyası başlatılmıştır. Kampanyaya destek veren tüm paydaşlara teşekkür ederim." dedi.



"Her yerde okuyorum" etkinliği



Derinkuyu 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda "Her yerde okuyorum" etkinliği düzenlendi.





Okulda gerçekleştirilen etkinlikte, hikaye yazarı Osman Aytekin öğrencilerle buluşarak okumanın önemi üzerine sohbet etti.





Projeden sorumlu öğretmen Kübra Funda Aslan, öğrencilerinin yıl boyunca düzenlenecek etkinlik kapsamında hava koşullarına göre kitap okumaya elverişli tüm ortamları değerlendireceklerini, ileriki süreçte çeşitli açık alanlarda da uygulamanın sürdürüleceğini kaydetti.





Etkinlikte, öğrencilere çeşitli hediyeler veren Aslan, "Öğrencilerimiz seviyelerine ve ilgi alanlarına uygun günde 30 sayfanın üzerinde kitap okuyor. Amacımız kitapla dostluklarının artmasını sağlamak ve okumayı daha çok benimsetmek." dedi.



İçme suyunda maliyetin düşürülmesi hedefleniyor



Nevşehir Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Toplantısı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında yapıldı.





Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, Ahiler Kalkınma Ajansı desteği ile bazı köylerin su pompalarının güneş enerji sistemi ile çalıştırılmasına yönelik hazırlanan projenin detayları konuşuldu.





Bilgi alış verişinin ardından sona eren toplantıya, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün ve birlik üyeleri katıldı.

