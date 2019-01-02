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Nevşehir'den Kısa Kısa

1 saat önce

MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç, beraberindeki heyetle Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Atilla Seçen'e ziyarette bulundu.

Nevşehir'den Kısa Kısa, System.String[]
MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç, beraberindeki heyetle Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Atilla Seçen'e ziyarette bulundu.


Vali İlhami Aktaş'a yürütülen seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kılıç, daha sonra belediyeye geçerek Seçen ile görüştü.


Programlarında Kılıç'a, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, partinin Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Varol, Kadın Kolları Başkanı Yıldız Gürbüz, Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker ve parti yöneticileri eşlik etti.

Arı, vatandaşların taleplerini dinledi

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı da seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği vatandaşların taleplerini dinledi.


Kentteki bir alışveriş merkezinde iş yeri sahipleri ve müşterilerle görüşen Arı, çocuklara balon dağıttı.


Programı sırasında gazetecilere açıklamada bulunan Arı, daha güzel bir Nevşehir için proje üretmeye devam ettiklerini, belediye başkanı seçildiği takdirde planladıkları çalışmalara derhal başlanılacağını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:30 Kaynak: AA

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