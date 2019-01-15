Son Dakika Haberleri: Nevşehir'den Kısa Kısa

Nevşehir'den Kısa Kısa

1 saat önce

Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 12 şahsın yakalandığı, adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'inin tutuklandığı bildirildi.

Nevşehir'den Kısa Kısa, System.String[]
Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 12 şahsın yakalandığı, adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'inin tutuklandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan ve aranmakta olan şüphelilere yönelik kent merkezi ve ilçelerde çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğerleri ise yükümlülüklerini yerine getirmek şartı ile savcılıklarca serbest bırakıldı.

Nevşehir'de ev hanımları için kurs açıldı

Nevşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları ve Eğitim Merkezi (KAÇEM) tarafından ev hanımlarının aile bütçesine katkı sağlayabilmeleri ve el becerilerinin geliştirilmesi amacıyla üç farklı branşta kurs açıldı.

İŞKUR ile Halk Eğitim Merkezi'nin destekleriyle başlatılan kursta kadınlar, çeşitli el sanatları alanında eğitim alıyor.


KAÇEM binasındaki kursta, örgü, işleme, nakış dalında 75 kadın hem eğitim alacak hem de ortaya çıkarılan ürünlerin yapılacak satışlarından gelir elde edilecek.


Kurs, üç ay boyunca devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:08 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'yi Sarsan Görüntü! Bir Anne, Ölen Oğlunun Hayaletini Gördüğünü İddia Etti Ender Görülen Bir Hastalığa Yakalanan Kadın, Erkekleri Duyamıyor, Kadınları Duyabiliyor

Acılı Anne, Kızının Cesedini Kolundaki Dövmeden Teşhis Etti Kadın Patron, Satış Hedefini Tutturamayan Çalışanlarını Cadde Üzerinde Emekleterek Yürüttü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 16:59:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'den Kısa Kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]