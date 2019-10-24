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Nevşehir'den kısa kısa

1 saat önce

Nevşehir Belediyesi, kullanılmış ve ömrünü tamamlamış kıyafetlerin ve ev tekstil ürünlerinin çöpe atılmasını önleyip geri dönüştürülmesini sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Nevşehir'den kısa kısa, System.String[]

Nevşehir Belediyesi, kullanılmış ve ömrünü tamamlamış kıyafetlerin ve ev tekstil ürünlerinin çöpe atılmasını önleyip geri dönüştürülmesini sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, proje kapsamında, iyi durumda olan kıyafetlerin kumbaralarda toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı, kullanılamayacak durumdaki ürünlerin de geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırılacağı bildirildi.


Gelecek nesillere daha temiz ve doğal kaynakları zengin bir Türkiye bırakılması için projenin hayata geçirildiğinin kaydedildiği açıklamada, kentin farklı noktalarına adet kıyafet ve ayakkabı kumbarası yerleştirildiği kaydedildi.


Kumbaraların montajını yerinde takip eden Belediye Başkanı Rasim Arı, önem verdikleri geri dönüşüm konusunda vatandaşlardan gerekli hassasiyeti göstermelerini beklediklerini ifade etti.

Hacıbektaş Ziraat Odası istişare toplantısı

Hacıbektaş Ziraat Odası tarafından ilçedeki bir restoranda gerçekleştirilen istişare toplantısında, mahalle ve köy muhtarları ile ziraat odası yöneticileri buluştu.

Toplantıda konuşan Ziraat Odası Başkanı Hakan Taşdemir, sona eren hasat döneminde elde edilen rekolte ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.


Gelecek yıl ekili arazilerdeki verimin artırılmasını sağlamak amacıyla tarım alanında uzman kişiler ve ziraat mühendisleri ile köy köy gezerek bilgilendirme toplantısı düzenleyeceklerini belirtti.


Görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi.

Derinkuyu'da voleybol turnuvası

Derinkuyu Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde, "Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası" düzenlendi.

Mehmet Ekmekçi Anadolu Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvada, çeşitli kurum çalışanlarından oluşan 12 takım şampiyonluk için mücadele diyor.


Etkinlikle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, ilçede sporun yaygınlaşarak, farklı spor branşlarına ilginin artmasını hedeflediklerini belirtti.


Kumcu, "Göreve geldiğimizden bu yana ilçemizde spor alanında bir seferberlik başlattık. Turnuvada 12 kurumumuz mücadelelerini sürdürüyor. Amacımız, kurumlar arası birlikteliğin geliştirilmesi ve memurlar arası ilişkilerin kuvvetlendirilmesidir. Tüm gençlerimizi, öğretmenlerimizi ve Derinkuyulu vatandaşlarımızı spor yapmaya davet ediyorum." dedi.

Derinkuyu, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:06 Kaynak: AA
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