Nevşehir'den kısa kısa

Türk opera sanatçısı Burak Bilgili ve piyanist Gökhan Aybulus, Nevşehir'de, "Notalardaki vatan aşkı" adlı etkinlikte konser verdi.



Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Argos Kültür Sanat tarafından ortaklaşa düzenlenen "Bezirhane buluşmaları" kapsamındaki etkinlik, müzik severleri bir araya getirdi.



Programda, Ravel, Rachmaninoff ve Ahmet Adnan Saygun'un eserlerini yorumlayan Burak Bilgili, "Bozlak, Mavişim, Güvercin ve Köroğlu" adlı eserleri seslendirdi.



Etkinliğe, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, NEVÜ rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.



NEVÜ'de, "Vatan sevgisi ve milli birlik duygusu" konferansı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ), "Vatan sevgisi ve milli birlik duygusu" konulu konferans düzenlendi.



NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak katılan NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasan Yavuzer, vatan sevgisinin paha biçilemeyecek derecede önemli bir duygu olduğunu, bireyin bu duyguyu besleyerek sahip olduğu ülkeyi daha yaşanılabilecek hale getirmek için çabalaması gerektiğini belirtti.



Yavuzer, "Vatan, yeri ve zamanı geldiğinde bağımsızlık uğruna can verilecek niteliğe sahip toprak parçasıdır. Vatan demek düşman boyunduruğunda kalmasına, düşman postalları ile çiğnenmesine göz yumulamayacak olan toprak parçasıdır. Böylesi bir vatanı sevdirmek için, geleceğimizi emanet edeceğimiz, ümidimiz, istikbalimiz çocuklarımız, öğrencilerimiz ve gençlerimizin vatan algıları ve vatan sevgileri çok önemli. Bu nedenle ailede başlayan vatan sevgisi ve bilinci, müfredatta, küçük yaştan itibaren öğrencilere kazandırılmaya çalışılan ve üzerinde hassasiyetle durulan bir konudur." dedi.



Yavuzer, Türk milletinin en belirgin özelliklerinden birisinin de vatan sevgisi olduğunu sözlerine ekledi.