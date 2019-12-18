Nevşehir'den kısa kısa - Son Dakika

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Nevşehir'den kısa kısa

7 saat önce

Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, Sosyal Konut Projesi kapsamında ilçeye 126 konutun yapılacağını bildirdi.

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Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, Sosyal Konut Projesi kapsamında ilçeye 126 konutun yapılacağını bildirdi.


Aksoy, gazetecilere, 2+1 ve 3+1 konutlar için başvuruların 15 Ocak'ta sona ereceğini kaydetti.


Aksoy, "İlçemize yapılacak 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için ise 1000 lira başvuru bedeli alınmaktadır. 240 ay boyunca kira öder gibi ev sahibi olunmasını sağlayacak projeden, aylık hane geliri en fazla net 5 bin 500 lira olanlar faydalanabilecek." dedi.

Kapadokya Üniversitesi'nde öğrenci semineri

Kapadokya Üniversitesinde ergoterapist Enes Tuğrul'un katılımıyla "Duyu bütünlemenin hayatımızdaki önemi" konulu seminer düzenlendi.


Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Uçhisar Sanat Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda Tuğrul, duyunun dikkat, öğrenme, davranış ve gelişimle bağlantılarını anlattı.


Pediatride ergoterapinin önemine değinen Tuğrul, "Çocuğun günlük yaşamdaki rolü diğer çocuklarla oynamak ve etkileşimde bulunmaktır. Ergoterapist, bir çocuğun şu anki oyun, okul ve günlük yaşam aktiviteleri hakkındaki becerilerini değerlendirir ve yaş gruplarına göre gelişimsel olarak uygun oranlarla karşılaştırır. Daha sonra çocuğun güçlü yanlarını da kullanarak alanlarına yönelik tedavi programı uygular." dedi.


Soru cevap kısmının ardından sona eren seminere, akademisyen ve öğrenciler katıldı.


Mevlana'yı anma programı

Derinkuyu Hakkı Atamulu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Mevlana'yı anma programı düzenlendi.


Okulun konferans salonundaki etkinlikte Derinkuyu Müftüsü Selami Kurt, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okudu.


Din görevlisi Menderes Gündüz, programdaki konuşmasında, Mevlana'nın öğretilerinin iyi anlaşılması gerektiğini belirterek, hayatından kıssalar anlattı.


Konuşmasının ardından Gündüz'e öğrencilerce teşekkür plaketi takdim edildi.


Yemek ikramıyla sona eren programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yücel Irmak, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bülent Aksoy, Derinkuyu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:56 Kaynak: AA
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