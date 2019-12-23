Nevşehir'den kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir'den kısa kısa - Son Dakika

Nevşehir'den kısa kısa

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi ile Almanya'nın Neuss Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü AB Projesi kapsamında, kentteki çeşitli mahallelere "Akıllı Geri Dönüşüm Kutuları" yerleştirildi.

Nevşehir'den kısa kısa, System.String[]

Nevşehir Belediyesi ile Almanya'nın Neuss Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü AB Projesi kapsamında, kentteki çeşitli mahallelere "Akıllı Geri Dönüşüm Kutuları" yerleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve AB arasındaki Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Biriminden 101 bin 455 avro hibe almaya hak kazanan "Belediye Sürdürülebilir Stratejileri İçin Değişim" projesinin farklı uygulamalarla sürdürüldüğü bildirildi.


Açıklamada, proje kapsamında 117 adet geri dönüşüm kutusunun alımının yapılarak, pilot mahalle olarak belirlenen Güzelyurt, 2000 Evler ve 15 Temmuz mahallelerine yerleştirildiği belirtildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne tam destek veren belediyelerinin geri dönüşüm alanında örnek belediye olmayı hedeflediğini kaydetti.


Gelecek nesillere, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bu projeye büyük önem verdiklerini ifade eden Arı, geri dönüşüm kutusu sayısının önümüzdeki aylarda arttırılarak tüm mahallelerde hayata geçirileceğini açıkladı.


Kapadokya Üniversitesinde "Meksika Mutfağı Atölye Çalışması"

Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık Programı tarafından lise öğrencilerine yönelik Meksika Mutfağı Atölye Çalışması yapıldığı bildirildi.


Kapadokya Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversitenin Uçhisar Sanat Yerleşkesindeki etkinlikte, Nevşehir Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri konuk edilirken, öğrencilerin, eğitim ve kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla çalışmanın yapıldığı kaydedildi.


Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Melih İçigen ve Dorukan Boyacı'dan teknik bilgiler alan konuk öğrencilerin, Meksika lezzetlerinden tavuklu "quesadilla yemeği" ve "churro tatlısı" hazırlanmasına yönelik uygulamalı eğitim aldığı aktarıldı.

Üniversite bünyesinde ilerleyen süreçte lise öğrencilerine yönelik uygulama mutfağında farklı atölye çalışmaları yapılacağı belirtildi.

Avrupa Birliği, Nevşehir, Almanya, Dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya'da camiye domuz fotoğraflı hakaret mektubu gönderildi
Almanya'dan Rize'ye getirdiği Tamarillo'nun hem meyvesini hem de fidesini satıyor 4 buçuk yaşındaki Mira'nın konuşması için 2 bin 500 kilometre yol aştılar Kayıp çocuk dolapta bulundu

Son Dakika Haberleri
20:11 Bosna Hersek'te yeni hükümet 14 ay sonra kuruldu - Son Dakika
20:10 Kiev yönetimi ile Rus yanlısı ayrılıkçılar esir değişimi anlaşması yaptı - Son Dakika
20:09 Yıldırım isabet eden camide hasar oluştu - Son Dakika
20:07 DHA YURT BÜLTENİ-26 - Son Dakika
20:06 Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
19:57 İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek - Son Dakika
18:40 Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 20:14:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]