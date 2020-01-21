Nevşehir'den kısa kısa - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından, yarıyıl tatilinde en çok kitap okuyan 50 öğrenciye sinema bileti hediye edilecek.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yarıyıl tatilinin başlamasıyla öğrencilerin kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla belediye tarafından kampanya başlatıldığı bildirildi.



Kampanya çerçevesinde, yarıyıl tatili boyunca okuduğu kitapları belediye binasındaki Turkuaz Masa görevlilerine anlatan en çok kitap okuyan 50 öğrenciye sinema bileti hediye edilecek.



Başkan Arı, çocukların hayatının her alanında gelişimine büyük katkı sağlayacak kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.



Arı, şunları kaydetti:



"Medeniyetin gelişmesindeki en temel unsurlardan biri, hiç kuşkusuz bilgi ve bilginin paylaşılmasıdır. Nitelikli okumanın ve okutmanın önemini biliyor, her zeminde bunu dile getiriyoruz. Okumak sonsuz ve kültürel zenginlikler ile dolu bir dünyada uzun bir yolculuğa çıkmak gibidir. Biz de bu uzun yola sizlerle birlikte çıkmak ve bu yolda bizi yalnız bırakmayan çocuklarımızı ödüllendirmek istedik. Nevşehir Belediyesi olarak, yaşadığımız coğrafyanın değerlerini geleceğe taşıyacak olan siz değerleri çocuklarımızı bu etkinliğin içinde bulunmaya davet ediyoruz."

- Uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bekçiler, Bekdik Mahallesindeki devriye görevi sırasında içinde iki kişinin bulunduğu araçtan şüphelenerek arama yaptı.



Araçtaki O.K. ve H.Y'nin zerinde ve araçta, alüminyum folyoya sarılı çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.



Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar, buradaki işlemelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



O.K. ve H.Y, savcılıkça adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.