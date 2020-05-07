Nevşehir'den kısa kısa - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi tarafından, Diriliş Meydanı ve Kasaplar Çarşısı'nda yürütülen altyapı çalışmaları tamamlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, çalışma kapsamında sık sık arızalara neden olan içme suyu şebekesindeki sorunların giderildiği, yağmur suyu drenaj hattı ile kanalizasyon hattının yenilendiği belirtildi.



Bölgede yaya kaldırım düzenlenmesine başlanıldığı aktarılan açıklamada, sıcak asfalt serimi yapılacağı bildirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Rasim Arı, çalışmalarla bu bölgelerdeki içme suyu hattında bulunan ve kullanım ömrünü tamamlamış pik ve asbest borular yerine daha sağlıklı ve uzun ömürlü polietilen borular döşendiğini ifade etti.

Vatandaşları daha sağlıklı içme suyu ile buluşturduklarını kaydeden Arı, "Altyapısını yenilediğimiz bölgelerde artık tekrar tekrar kazma işlemleri olmayacak ve altyapı sıkıntısından dolayı su kayıplarımızı en aza indirmiş olacağız. Kimi yerlerde yaklaşık 50 yıl önce yapılmış olan hatlar göz önüne alındığı zaman bu işin yapılması çok önemli ve öncelikliydi. Bunları çok şükür vatandaşlarımızın desteği ile yaptık." açıklamasını yaptı.

Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğünde devir-teslim

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Muhsin Özdemir görevine başladı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde düzenlenen devir teslim töreninde, 9 yıldır bu görevi yürüten Mustafa Ünlüer, Özdemir'e başarı diledi.



Özdemir ise Ünlüer'e bugüne kadar kentte spor alanında yürütülen çalışmalar ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.



Fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Ürgüp'te uyuşturucu madde operasyonu

Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yabancı uyruklu bir şüpheliyi gözaltına aldı.



Edinilen bilgiye göre, ilçede uyuşturucu madde kullanımını engellemek amacıyla çalışma yürüten jandarma ekipleri, ismi açıklanmayan yabancı uyruklu bir şüpheliyi takibe aldı.



Ekiplerce üst araması yapılan şüphelide 21 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlının, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.