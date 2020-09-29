Nevşehir'den kısa kısa - Son Dakika

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde ile ilgili suçları önlemek amacıyla gerçekleştirilen uygulamada 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanların deşifresine yönelik sokak uygulaması yaptı.

Çalışmada, şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramada, çeşitli miktarlarda metamfetamin ve esrar maddesi ile pompalı tüfek ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B, M.Y, N.Ç. ve M.N. hakkında adli işlem yapıldı.

Kumar oynadıkları tespit edilen şüphelilere para cezası

Nevşehir'de polis, Yeni Mahalle Koparan Sokaktaki bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirtilen iş yerinde yapılan kontrolde, 4 şüphelinin bulunduğu masada kağıt desteleri ve oyunda kullanılan pullar bulundu.

Şüphelilerin her birine, kabahatler kanununun 34. maddesi gereği bin 225 lira idari para cezası uygulanırken, sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle haklarında tutanak tanzim edildi.

İş yeri sahibi H.K. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.