Nevşehir'den kısa kısa - Son Dakika

Nevşehir'de park halindeyken motor kısmı alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

2000 Evler Mahallesi'nde İbrahim Tor'a ait otomobil iş yerinin önünde park halindeyken alev aldı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Hasar oluşan araçtaki yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

NEVÜ öğrencileri Mazı Yeraltı Şehrini gezdi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar Programı öğrencileri Mazı köyündeki yer altı şehrini gezdi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin sanat tarihi dersi kapsamında incelemede bulunması amacıyla düzenlenen etkinlikte, yer altı şehrinin dönemi, oluşumu, yerleşim ve kullanım alanları ile ilgili bilgiler verildiği belirtildi.

Bu tür etkinliklerin öğrenciler için hem gezi hem de inceleyerek yerinde öğrenme olanağı sağladığı belirtilen açıklamada, benzer uygulamaların eğitim öğretim dönemi boyunca zaman zaman gerçekleştirileceği bildirildi.

Nevşehir Belediyesi öğrencilere soru bankası kitabı dağıtacak

Nevşehir Belediyesi tarafından Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavlarına girecek öğrenciler için ücretsiz soru bankası kitabı dağıtılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 8. ve 12. sınıf öğrencileri için hazırlanan sınav hazırlık setlerin dağıtımı gelecek günlerde il merkezindeki tüm okullarda gerçekleştirilecek.

Profesyonel eğitimciler tarafından hazırlanan LGS seti içerisinde soru bankası ve konu anlatımı yer alıyor.

LGS hazırlık setleri il merkezindeki okullarda eğitimlerini sürdüren 2 bin 250 öğrenciye, TYT hazırlık setleri ise 2 bin 150 öğrenciye ücretsiz olarak ulaştırılacak.