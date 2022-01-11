Üye Girişi
Nevşehir'den kısa kısa - Son Dakika

Nevşehir'den kısa kısa

11.01.2022 17:00
Nevşehir'den kısa kısa

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Spor Tırmanış İl Birinciliği Yarışları" tamamlandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Spor Tırmanış İl Birinciliği Yarışları" tamamlandı.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından genç kız ve erkekler kategorisinde tırmanış müsabakaları düzenlendi.

NEVÜ Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik ödül töreniyle sona erdi.

Etkinlikte takım ve ferdi kategoride liderliği elde eden öğrencilere madalya ve kupalarını NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir takdim etti.

NERO heyeti rektör Aktekin ile görüştü

Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı Özay Onur, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

Onur, turist rehberleri olarak yürüttükleri çalışmalar ve faaliyet alanları hakkında Aktekin'e bilgi verdi.

Rektör Aktekin ise bölge turizminin geliştirilerek çeşitlendirilmesi, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik üniversite olarak çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

NEVÜ'nün Turizm Araştırma Enstitüsüne sahip olduğunu, turizmde eğitim, danışmanlık ve araştırma alanlarında önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Aktekin, turizm sektörüne destek sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Görüşmenin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Nevşehir'de polisin uyuşturucu tacirleri ile mücadelesi sürüyor

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3-9 Ocak tarihleri arasında 22 şüpheli yakalandı, aramalarda 677 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

YORUMLAR
500

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Semih Aktekin, Nevşehir, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'den kısa kısa - Son Dakika


İstanbul'da kar alarmı! AKOM'dan uyarı geldi, ekipler teyakkuzda İstanbul'da kar alarmı! AKOM'dan uyarı geldi, ekipler teyakkuzda         
16:58
TFF takımların limitlerini açıkladı! TFF takımların limitlerini açıkladı!         
16:50
Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor         
16:19
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor         
15:40
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun         
15:09
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26
Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü         
12:09
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
16:50 Nurseli İdiz, söylediği sözlerden dolayı yıllardır küs olduğu Özgür Aras'tan özür diledi
16:50 TFF takımların limitlerini açıkladı!
16:40 Küreği eline alıp mezar kazmak için toprağa saplayan 4 kişi, dakikalar içinde öldü
16:38 Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz
16:19 Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor
16:16 İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası!
15:59 Galatasaray'da bir ayrılık daha! İstifa mektubundaki detay her şeyin özeti oldu
15:54 İntihar eden Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın arkadaşları: Daha kaç gülüş solacak?
15:38 Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?
15:31 Tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intiharı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Babası canlı yayında yaşananları anlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 17:08:30. #1.11#
SON DAKİKA: Nevşehir'den kısa kısa - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement