Nevşehir'den kısa kısa - Son Dakika
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Nevşehir'den kısa kısa

02.03.2022 17:25
Nevşehir'den kısa kısa

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, kentte faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerini makamında ağırladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, kentte faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerini makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Nevşehir Şubesi, Nevşehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile İHH İnsani Yardım Derneği'nin yöneticileri Başkan Savran'ı ziyaret etti.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri Savran'a yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi, istişarede bulundu.

Nevşehir Belediyesinin kentte fedakarca çalışan tüm kurum ve kuruluşların yanında olduğunu belirten Savran, ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti.

Motosiklet ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Nevşehir'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Güzelyurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'nde motosiklet ve otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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