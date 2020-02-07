Nevşehir'den muhteşem kar görüntüleri - Son Dakika

Nevşehir'den muhteşem kar görüntüleri
6 saat önce
Nevşehir'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:09 Kaynak: İHA
Nevşehir'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Nevşehir'de akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte parklarda ve okullarda birbirinden güzel görüntüler ortaya çıktı. Parklarda ve okullarda karla birlikte ortaya çıkan görüntüler kartpostallık görüntüler verirken çevreden geçen vatandaşlar da bol bol fotoğraf çekti. - NEVŞEHİR
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